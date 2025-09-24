Milano, 24 settembre 2025 – La stagione influenzale è ormai alle porte. Dall’1 ottobre la Lombardia è pronta a dare il via alla campagna antinfluenzale 20252026. "Il cronoprogramma che abbiamo predisposto - ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore a Welfare Guido Bertolaso - ci consentirà di partire con ordine e rapidità, dando priorità ai più fragili. Si tratta di una campagna di prevenzione imponente, costruita sull'esperienza dello scorso anno e potenziata da una rete capillare di medici di famiglia, pediatri, farmacie e centri vaccinali ". Attesa una stagione “pesante”. Per questa stagione sono oltre 16 milioni i contagi per virus respiratori attesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Influenza ma non solo, circolerà un mix di virus cugini. Quando fare vaccino? Meglio entro metà novembre: ecco perché