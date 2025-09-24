Influenza in arrivo | picco previsto sotto Natale

L’inverno 20252026 si preannuncia impegnativo sul fronte della salute, con una nuova ondata di influenza stagionale alle porte. Il virologo Fabrizio Pregliasco prevede un picco di contagi a ridosso delle festività natalizie. L’analisi si basa sui dati australiani e suggerisce numeri elevati. Esaminiamo i sintomi, le categorie più a rischio e le strategie di prevenzione . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

