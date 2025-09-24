Influenza in arrivo | picco previsto sotto Natale

L’inverno 20252026 si preannuncia impegnativo sul fronte della salute, con una nuova ondata di influenza stagionale alle porte. Il virologo Fabrizio Pregliasco prevede un picco di contagi a ridosso delle festività natalizie. L’analisi si basa sui dati australiani e suggerisce numeri elevati. Esaminiamo i sintomi, le categorie più a rischio e le strategie di prevenzione . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Boom di influenza in Australia, sarà pesante anche in Italia. Pregliasco: "In arrivo un mix di virus, vaccinarsi anche per il Covid"

Il vaccino che può salvare il buffo e minacciato kakapo dall’arrivo dell’influenza aviaria

Influenza, riparte l'allarmismo, Bartoletti: "In arrivo virus Victoria, Covid? Ancora presente, vaccinatevi", i social: "Basta seminare terrore"

influenza arrivo picco previstoInfluenza in arrivo, Pregliasco: «Previsto picco influenzale sotto Natale». I sintomi, le raccomandazioni degli esperti e le categorie più a rischio - Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco si attendono numeri influenzali molto anni per la stagione 25/26, sul ... Come scrive msn.com

influenza arrivo picco previstoInfluenza 2025, sarà un’altra stagione difficile. Pregliasco: “Due varianti di virus immunoevasive” - Il picco atteso intorno a Natale, facilitato da viaggi, baci e abbracci ... Si legge su quotidiano.net

