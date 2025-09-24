Consapevoli. Ma qualche timore affiora, soprattutto se si parla di bambini ed anziani. A disegnare il percepito degli italiani sull’ influenza (è stato identificato il primo caso ufficiale a Genova, presso l’Irccs San Martino, con un paziente che ha presentato il virus A-H3N2 del ceppo Croazia, come viene chiamato in Europa quello australiano ) e sui tanti virus parainfluenzali destinati a circolare nei prossimi mesi (con segnali che già ci sono in giro disturbi come mal di gola e simili) è un’indagine di Human Highway per Assosalute. Leggendo i dati, si scopre che il medico di medicina generale e il farmacista per gli adulti e l’Intelligenza Artificiale (oltre alla rete) per gli under-24 sono le principali fonti d’informazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Influenza e virus di stagione 2025-2026, cosa ci aspetta e come ci difenderemo