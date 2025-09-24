Influenza e propaganda La Wagner tra Bangui e Bamako

Formiche.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faustin-Archange Touadéra non ha dubbi, senza i russi e i ruandesi, la Repubblica Centrafricana sarebbe sprofondata nel caos durante le elezioni del 2020. È lui stesso a ricordarlo, in un’intervista al Financial Times: “Ho chiamato la Francia e l’Europa, ma solo Mosca e Kigali mi hanno detto: possiamo aiutarvi a difendere la democrazia e il popolo”. Il presidente centrafricano difende così la permanenza di circa 1.500 uomini legati al gruppo Wagner, oggi riorganizzati sotto l’etichetta Africa Corps, mentre si prepara a un terzo mandato a dicembre. La sua narrativa è lineare. I mercenari garantiscono sicurezza, aprono la strada a miniere e infrastrutture, e non significano sottomissione al Cremlino. 🔗 Leggi su Formiche.net

influenza e propaganda la wagner tra bangui e bamako

© Formiche.net - Influenza e propaganda. La Wagner tra Bangui e Bamako

In questa notizia si parla di: influenza - propaganda

Dopo Prigozhin: l'importanza del gruppo Wagner nella Repubblica Centrafricana.

Armi, soldi e propaganda. Così la Russia si è presa L’Africa - «il Gruppo Wagner lavora come un coltellino svizzero in Africa e ha una missione di influenza molto importante. Secondo panorama.it

La Wagner è nella Repubblica centrafricana per restarci - La politica del paese è in ostaggio degli uomini di Prigozhin, che all’azione militare uniscono quella della propaganda prorussa e antioccidentale. Si legge su ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Influenza Propaganda Wagner Bangui