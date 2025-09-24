Influenza 2025 sarà un’altra stagione difficile Pregliasco | Due varianti di virus immunoevasive

Roma, 24 settembre 2025 – Anche quest’anno l’ influenza colpirà duro. Ad annunciare una stagione difficile è il virologo Fabrizio Pregliasco. “Cosa aspettarci quest'anno? In base a quello che si vede", considerando l'andamento in Australia che ci precede nell'inverno, "e che si può dire ad oggi in termini di previsioni (da precisare meglio poi sulla base dell'andamento meteorologico dell'inverno) ci aspettiamo la terza brutta stagione consecutiva in termini numerici". Quindi – ha detto Pregliasco, in occasione del consueto appuntamento annuale per fare il punto sulla stagione dei virus respiratori in arrivo, promosso da Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, parte di Federchimica - "con dati più o meno in linea con lo scorso anno, stagione che si è chiusa con 16 milioni di casi complessivi di influenza e virus respiratori simil-influenzali, e anche con l'anno precedente che è arrivato comunque a quota 15 milioni di persone colpite". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

