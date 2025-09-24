Infermiere di famiglia e di comunità il servizio torna nella sede originaria

Ferraratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla giornata di giovedì 25 settembre, la sede dell'Infermiere di famiglia e di comunità a Bondeno, che temporaneamente era stata spostata sempre nella Casa della comunità in via Dazio 113118, ritornerà operativa nella sede di via Goldoni 52. Il trasferimento temporaneo si era reso necessario. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: infermiere - famiglia

Ausl Romagna, presentato anche a Cesenatico il progetto dell’Infermiere di famiglia e di comunità

L’infermiere di famiglia è in servizio: "Un ponte tra medico e parenti"

Sanità, sul territorio apre un nuovo ambulatorio dell'Infermiere di famiglia e di comunità

Infermiere di famiglia e di comunità: domani a Barletta la consegna dei primi attestati - Si svolgerà martedì 23 settembre alle ore 9, presso la sala conferenze del Polo Universitario a Barletta, la cerimonia di consegna dei primi 42 attestati agli infermieri che hanno seguito il percorso ... Segnala barlettaviva.it

infermiere famiglia comunit224 servizioConsegnati i primi attestati agli Infermieri di famiglia e di comunità - Si è svolta stamane, presso la sala conferenze del Polo Universitario a Barletta, la cerimonia di consegna dei primi 42 attestati agli infermieri che hanno seguito il percorso di formazione sull'Infer ... Secondo barlettaviva.it

Cerca Video su questo argomento: Infermiere Famiglia Comunit224 Servizio