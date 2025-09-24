Indo-Pacifico droni russi Hamas Cosa c’è nel comunicato congiunto del G7

Formiche.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York il G7 esprime la sua posizione comune. I ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto Rappresentante dell’Unione europea, a latere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che affronta i principali dossier internazionali. Il G7 ha espresso “preoccupazione” per le recenti violazioni dello spazio aereo in Estonia, Polonia e Romania da parte della Russia, definite “inaccettabili” e potenzialmente destabilizzanti per la sicurezza internazionale. I ministri hanno ribadito l’impegno a sostenere una “pace giusta e duratura” per Kyiv, garantendo il proseguimento del coordinamento con gli Stati Uniti per fornire garanzie di sicurezza “robuste e credibili”. 🔗 Leggi su Formiche.net

indo pacifico droni russi hamas cosa c8217232 nel comunicato congiunto del g7

© Formiche.net - Indo-Pacifico, droni russi, Hamas. Cosa c’è nel comunicato congiunto del G7

In questa notizia si parla di: indo - pacifico

Il Quad rilancia la cooperazione nell’Indo-Pacifico. Ecco come

Interferenze straniere. Così l’operazione Autumn Shield a Canberra riaccende la tensione nell’Indo Pacifico

Anduril accelera nell’Indo-Pacifico. Nuovi accordi con Taiwan e Corea del Sud

Indo-Pacifico, droni russi, Hamas. Cosa c’è nel comunicato congiunto del G7; Droni russi sconfinano il territorio polacco: sfida alla NATO?; Rivista Italiana Difesa - shownews - Indo-Pacifico, droni e missili, parola all’Amm. Credendino.

indo pacifico droni russiIndo-Pacifico, droni russi, Hamas. Cosa c’è nel comunicato congiunto del G7 - I ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto Rappresentante dell’Unione europea ... Riporta formiche.net

indo pacifico droni russiLa precisa strategia dell'escalation di Putin contro l'Europa - I droni sugli aeroporti di Copenaghen e Oslo. Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Indo Pacifico Droni Russi