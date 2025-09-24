Indo-Pacifico droni russi Hamas Cosa c’è nel comunicato congiunto del G7

A New York il G7 esprime la sua posizione comune. I ministri degli Esteri di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, insieme all’Alto Rappresentante dell’Unione europea, a latere dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che affronta i principali dossier internazionali. Il G7 ha espresso “preoccupazione” per le recenti violazioni dello spazio aereo in Estonia, Polonia e Romania da parte della Russia, definite “inaccettabili” e potenzialmente destabilizzanti per la sicurezza internazionale. I ministri hanno ribadito l’impegno a sostenere una “pace giusta e duratura” per Kyiv, garantendo il proseguimento del coordinamento con gli Stati Uniti per fornire garanzie di sicurezza “robuste e credibili”. 🔗 Leggi su Formiche.net

