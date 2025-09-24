Incubo spagnolo del 1987 che ti lascerà senza fiato

un film che sfida i limiti della rappresentazione del male. Nel panorama cinematografico, esistono opere che si distinguono per il loro approccio estremo e disturbante, capaci di scavare negli aspetti più profondi e inquietanti dell’animo umano. Tra queste, In a Glass Cage, diretto nel 1987 da Agustí Villaronga, si presenta come un esempio emblematico di cinema che non teme di affrontare tematiche scomode e di creare un’esperienza visiva intensa e provocatoria. caratteristiche distintive del film. una narrazione lenta e glaciale. In a Glass Cage si distingue per la sua natura volutamente disturbante, caratterizzata da una progressione narrativa lenta e da un’atmosfera fredda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

