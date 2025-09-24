Incontro Rubio-Lavrov | passi per la pace

22.15 Quasi un'ora di colloquio tra il segretario di stato Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov in un hotel di Manhattan,a NY. L'incontro a margine dell'Assemblea generale dell' Onu. Rubio ha ribadito l'appello del Presidente Trump a porre fine alle uccisioni e ha sottolineato la necessità per Mosca di prendere misure significative per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Vogliamo proseguire gli sforzi con gli Usa per la pace" la risposta di Lavrov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it