Incontro Rubio-Lavrov | passi per la pace
22.15 Quasi un'ora di colloquio tra il segretario di stato Usa Rubio e il ministro degli Esteri russo Lavrov in un hotel di Manhattan,a NY. L'incontro a margine dell'Assemblea generale dell' Onu. Rubio ha ribadito l'appello del Presidente Trump a porre fine alle uccisioni e ha sottolineato la necessità per Mosca di prendere misure significative per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Vogliamo proseguire gli sforzi con gli Usa per la pace" la risposta di Lavrov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: incontro - rubio
Lavrov a Kuala Lumpur per vertice Asean, previsto incontro con Rubio
Ucraina, incontro tra Rubio e Lavrov a Kuala Lumpur
L'incontro fra Rubio e Lavrov in Malesia
#Turchia #USA | Due giorni prima dell’incontro #Erdogan–#Trump, i leader annunciano che discuteranno di F-35, F-16 e fino a 300 Boeing commerciali. Intanto il senatore #Rubio: “Tanti leader fanno la fila per 5 minuti con Trump, incluso Erdogan”. - X Vai su X
Incontro alla Casa Bianca con il Segretario di Stato Marco Rubio (@secrubio), insieme alle due leader del Faith Office, che si occupa di libertà di religione: Paula White-Cain (@paulamichellewhite , a destra), special advisor del Presidente Trump e Jennifer Ko - facebook.com Vai su Facebook
Macron: Nato intensifichi risposta a nuove provocazioni Mosca. Rubio a Lavrov: fermare uccisioni in Ucraina; Zelensky: Diritto internazionale è al collasso. Non state in silenzio, fermate l'aggressore - Wall Street Journal: su Ucraina Trump cambia retorica ma non politica; Ucraina, Zelensky all'Onu: Sorvolo droni? Mosca sinonimo d'interferenza | Germania: La Russia provoca, un jet ha sorvolato una nave tedesca.
Rubio, 'Russia compia passi significativi verso la pace' - L'ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio al termine dell'incontro con il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. Riporta ansa.it
Lavrov: "Assurdo una forza di pace dei Paesi Nato in Ucraina. Così si allarga la guerra" - Incontro teso tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a New York. Secondo iltempo.it