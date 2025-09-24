Incontro pubblico ' Le prospettive dell’Area Pisana e del suo Lungomonte' al Circolo ARCI di Pappiana con Eugenio Giani

Pisatoday.it | 24 set 2025

Il Circolo ARCI 90 di Pappiana (via Lenin 96) ospiterà venerdì 26 settembre, alle ore 19, un momento di confronto aperto a cittadine e cittadini sul futuro dellarea pisana e del Lungomonte. Sarà presente Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e candidato alle prossime regionali, insieme. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

