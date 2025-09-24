Incontro pubblico ' Le prospettive dell’Area Pisana e del suo Lungomonte' al Circolo ARCI di Pappiana con Eugenio Giani

Il Circolo ARCI 90 di Pappiana (via Lenin 96) ospiterà venerdì 26 settembre, alle ore 19, un momento di confronto aperto a cittadine e cittadini sul futuro dell’area pisana e del Lungomonte. Sarà presente Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana e candidato alle prossime regionali, insieme. 🔗 Leggi su Pisatoday.it