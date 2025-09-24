Incontri letterari torna Zenzero Fest
Arezzo, 24 settembre 2025 – In arrivo quattro incontri, quattro libri, quattro voci diverse ma unite da un filo rosso: raccontare l’universo femminile in tutte le sue sfumature, tra forza e fragilità, memoria e contemporaneità, amori e battaglie interiori. Dal 5 al 26 ottobre torna Zenzero Fest, la rassegna letteraria giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà ogni domenica pomeriggio nella Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Biblioteca Città di Arezzo. Quest’anno il festival diventa un viaggio nell’anima delle donne – e di chi le racconta – attraversando epoche, generi e geografie, ma sempre con il coraggio di guardare in faccia la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incontri - letterari
Library Party a Villa Meriggio: incontri letterari e visita al parco
"Piccola farmacia poetica", a Vaccarezza tornano gli incontri letterari dell’Appennino
Incontri letterari: l’iniziativa dell’associazione Solidea nell’atrio del Castello di Mesagne
FESTIVAL TRECCANI DELLA LINGUA ITALIANA 2025 A Lecco l’ottava edizione del Festival Treccani della lingua italiana: 26, 27 e 28 settembre. Tre giorni di eventi culturali, incontri letterari e musicali animeranno la città. L’iniziativa è promossa da Fondazio - facebook.com Vai su Facebook
Disincontri è un percorso di sette incontri letterari per esplorare alcune opere fondamentali della narrativa italiana e latinoamericana, nelle biblioteche Mameli, Arcipelago e Cornelia. Fino all’8 novembre, ingresso libero, a cura di Sur http://bit.ly/46oWHcU - X Vai su X
Incontri letterari, torna «Zenzero Fest»; Zenzero Fest.
Torna "Zenzero Fest". Ecco il cuore delle donne - Quattro incontri, quattro libri, quattro voci diverse ma unite da un filo rosso: raccontare l’universo femminile in tutte le ... Scrive msn.com
Zenzero Fest 2025: il racconto del cuore delle donne nella quarta edizione della rassegna letteraria - Con Giuliana Salvi, Barbara Perna, Martina Maggiore ed Ezio Abbate, storie di coraggio, passione e rinascita dal 5 al 26 ottobre ... Secondo lanazione.it