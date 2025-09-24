Arezzo, 24 settembre 2025 – In arrivo quattro incontri, quattro libri, quattro voci diverse ma unite da un filo rosso: raccontare l’universo femminile in tutte le sue sfumature, tra forza e fragilità, memoria e contemporaneità, amori e battaglie interiori. Dal 5 al 26 ottobre torna Zenzero Fest, la rassegna letteraria giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà ogni domenica pomeriggio nella Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Biblioteca Città di Arezzo. Quest’anno il festival diventa un viaggio nell’anima delle donne – e di chi le racconta – attraversando epoche, generi e geografie, ma sempre con il coraggio di guardare in faccia la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incontri letterari, torna «Zenzero Fest»