Incontri letterari torna Zenzero Fest

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 settembre 2025 – In arrivo quattro incontri, quattro libri, quattro voci diverse ma unite da un filo rosso: raccontare l’universo femminile in tutte le sue sfumature, tra forza e fragilità, memoria e contemporaneità, amori e battaglie interiori. Dal 5 al 26 ottobre torna Zenzero Fest, la rassegna letteraria giunta alla sua quarta edizione, che si svolgerà ogni domenica pomeriggio nella Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo, con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Biblioteca Città di Arezzo. Quest’anno il festival diventa un viaggio nell’anima delle donne – e di chi le racconta – attraversando epoche, generi e geografie, ma sempre con il coraggio di guardare in faccia la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incontri letterari torna zenzero fest

© Lanazione.it - Incontri letterari, torna «Zenzero Fest»

In questa notizia si parla di: incontri - letterari

Library Party a Villa Meriggio: incontri letterari e visita al parco

"Piccola farmacia poetica", a Vaccarezza tornano gli incontri letterari dell’Appennino

Incontri letterari: l’iniziativa dell’associazione Solidea nell’atrio del Castello di Mesagne

Incontri letterari, torna «Zenzero Fest»; Zenzero Fest.

incontri letterari torna zenzeroTorna "Zenzero Fest". Ecco il cuore delle donne - Quattro incontri, quattro libri, quattro voci diverse ma unite da un filo rosso: raccontare l’universo femminile in tutte le ... Scrive msn.com

incontri letterari torna zenzeroZenzero Fest 2025: il racconto del cuore delle donne nella quarta edizione della rassegna letteraria - Con Giuliana Salvi, Barbara Perna, Martina Maggiore ed Ezio Abbate, storie di coraggio, passione e rinascita dal 5 al 26 ottobre ... Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Incontri Letterari Torna Zenzero