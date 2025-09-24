Inclusione per autistici e disabili psichici lievi | al via formazione tirocini e percorsi di autonomia abitativa

Al via il progetto “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, finanziato nell’ambito dell’avviso 12022 del Pnrr, con un investimento di 715 mila euro e promosso dal distretto socio sanitario 42 (di cui Palermo è capofila), in collaborazione con l’Asp e con il Comune. Il progetto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Inclusione per autistici e disabili psichici lievi: al via formazione, tirocini e percorsi di autonomia abitativa; Disabilità cognitive e inserimento al lavoro; Cancelliamo le disabilità, Lions Club chiama a raccolta il mondo del volontariato.

