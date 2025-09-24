Inclusione divertimento e salute | Cascina si prepara alla Festa dello sport
Cascina (PI), 24 settembre 2025 – Cascina rilancia ancora la ‘Festa dello Sport’, in programma sabato 27 settembre dalle 17 alle 20. La location è la stessa, con Corso Matteotti e piazza dei Caduti che si trasformeranno in un grande campo per ospitare centinaia e centinaia di famiglie per provare ogni genere di sport. La manifestazione, organizzata dalla Onlus Grande Giò in collaborazione con il Comune di Cascina, vedrà impegnate trenta associazioni sportive pronte a schierare dirigenti, tecnici e atleti che illustreranno e faranno provare le varie discipline a tutti i partecipanti, dai più piccoli ai più grandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
