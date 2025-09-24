"Lo sport finalizzato all’inclusione, questo è un Assist per la vita". Università di Macerata, Confartigianato, Confindustria e Bcc promuovono la squadra di basket in carrozzina Asd Santo Stefano di Porto Potenza. Il progetto, finalizzato all’inclusione dei ragazzi nella società e nel lavoro, sostiene l’associazione sportiva che da 50 anni si occupa di sport per i diversamente abili e ha raggiunto pregevoli risultati, tra cui uno scudetto nel 2019; allena anche atleti paralimpici e si è distinta nel golf. Con il rettore John McCourt, a presentare il progetto c’erano Antonio Bortone, vicepresidente dell’Asd, Gerardo Pizzirusso per la Bcc di Recanati e Colmurano, Giorgio Menichelli per Confartigianato e il coach della squadra, Roberto Ceriscioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Inclusione attraverso lo sport. Il progetto "Un assist per la vita" al fianco dell’Asd Santo Stefano