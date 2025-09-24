Inclusione attraverso lo sport Il progetto Un assist per la vita al fianco dell’Asd Santo Stefano
"Lo sport finalizzato all’inclusione, questo è un Assist per la vita". Università di Macerata, Confartigianato, Confindustria e Bcc promuovono la squadra di basket in carrozzina Asd Santo Stefano di Porto Potenza. Il progetto, finalizzato all’inclusione dei ragazzi nella società e nel lavoro, sostiene l’associazione sportiva che da 50 anni si occupa di sport per i diversamente abili e ha raggiunto pregevoli risultati, tra cui uno scudetto nel 2019; allena anche atleti paralimpici e si è distinta nel golf. Con il rettore John McCourt, a presentare il progetto c’erano Antonio Bortone, vicepresidente dell’Asd, Gerardo Pizzirusso per la Bcc di Recanati e Colmurano, Giorgio Menichelli per Confartigianato e il coach della squadra, Roberto Ceriscioli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: inclusione - attraverso
L’inclusione attraverso la musica. Le immagini di "Opera fai da te"
Tennistavolo e autismo, Domus Nova e Ausl Romagna insieme per un progetto di inclusione attraverso lo sport
La dieta musulmana nelle scuole fa arrabbiare anche gli animalisti: «Inclusione? Non può passare attraverso gli animali dissanguati»
Da Finale Emilia a Manhattan: i Rulli Frulli, la band di percussioni fondata da Federico Alberghini e Marco Golinelli che coinvolge ormai decine di migliaia di giovani con disabilità in tutta Italia, portano dal 21 settembre il loro «metodo» di inclusione attraverso l - facebook.com Vai su Facebook
Secondo appuntamento del progetto “Golf oltre ogni Barriera”, con la partecipazione del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Una giornata di sport, condivisione e accessibilità per promuovere l’inclusione attraverso il golf. http://federgolf.it/news/in-pri - X Vai su X
Inclusione attraverso lo sport. Il progetto Un assist per la vita al fianco dell’Asd Santo Stefano; “Un Assist per la Vita”: lo sport come motore di inclusione e solidarietà; Lo sport ponte di inclusione: a Roma il bootcamp del progetto Replay.
Sport e inclusione, riparte la 'Bebe Vio Academy' - Integrazione e sport inclusivo in un contesto pensato per favorire l'apprendimento, il gioco di squadra e la crescita personale. ansa.it scrive
Milano: natura sport e inclusione col Giardino Pepe-Borsieri - Nel cuore del quartiere Isola è stato aperto al pubblico il Giardino Pepe- Scrive ansa.it