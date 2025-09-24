Incipit Marcello Fois racconta L' immensa distrazione
Lo scrittore firma un nuovo romanzo per Einaudi incentrato su una storia familiare nell'Emilia del secondo Novecento. L'intervista di Filippo Maria Battaglia durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: incipit - marcello
L'IMMENSA DISTRAZIONE di Marcello Fois è un libro che ho atteso con una certa curiosità. Per un motivo del tutto personale: nel 2024 ho frequentato un corso di scrittura creativa dove il docente era proprio Fois e durante quelle lezioni lui ci aveva più volte p
Fois: "Una vita che racconta la Storia" - "Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi".