Incipit Marcello Fois racconta L' immensa distrazione

Lo scrittore firma un nuovo romanzo per Einaudi incentrato su una storia familiare nell'Emilia del secondo Novecento. L'intervista di Filippo Maria Battaglia durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

"Ettore Manfredini, nonostante fosse appena morto, la mattina del 21 febbraio 2017 ebbe la netta sensazione di svegliarsi".

