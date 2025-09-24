Incidente sulla via Nepesina a Nepi traffico bloccato e feriti

Incidente stradale a Nepi. Si è verificato questa mattina, 24 settembre, intorno alle 7,30, sulla via Nepesina, in prossimità della rotatoria situata all'altezza del ristorante Il Casale dei buoni sapori.Uno scontro tra auto, tra cui una Maserati, ha provocato il blocco del traffico fino alle 9. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

