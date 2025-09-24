Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro uomo in codice rosso vicino all’Esselunga

Grave incidente stradale a Solaro sulla Saronno-Monza davanti al supermercato Esselunga. Poco dopo le 11,30 di oggi un’auto è finita contro un palo, per cause ancora in corso di accertamento. Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro, auto  contro ostacolo Le condizioni dell’uomo alla guida, di 79 anni, sono apparse subito critiche e la centrale operativa di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

