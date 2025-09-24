Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro uomo in codice rosso vicino all’Esselunga
Grave incidente stradale a Solaro sulla Saronno-Monza davanti al supermercato Esselunga. Poco dopo le 11,30 di oggi un’auto è finita contro un palo, per cause ancora in corso di accertamento. Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro, auto contro ostacolo Le condizioni dell’uomo alla guida, di 79 anni, sono apparse subito critiche e la centrale operativa di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: incidente - saronno
Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza
Elicottero a Solaro, grave incidente sulla Saronno-Monza, traffico deviato
Incidente a Limbiate sulla Saronno-Monza, tre feriti
Saronno: incidente tra auto e moto in via Marconi, due giovani in ospedale - X Vai su X
L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Piave. La vittima, 77 anni, è deceduta poco dopo il trasporto al pronto soccorso di Saronno - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all’alba sulla Saronno-Monza: un ferito grave a Solaro, interviene l’elisoccorso; Grave incidente a Solaro sulla Saronno-Monza: tre feriti gravi, interviene l'eliambulanza. Strada chiusa; Incidente a Solaro, investito in bici da una Mercedes: morto un uomo.
Incidente sulla Saronno-Monza a Solaro, uomo in codice rosso vicino all’Esselunga - Poco dopo le 11,30 di oggi un’auto è finita contro un palo, per ... Secondo ilnotiziario.net