Incidente sulla circumvallazione alla rotonda Grande Sud Ivan muore dopo un mese di agonia

Dopo un mese di lotta disperata, Villaricca è costretta a dire addio a Ivan Mangusi, giovane di appena 30 anni. Il tragico incidente – come racconta Internapoli.it – risale alla notte di Ferragosto: erano circa le 4 del mattino del 15 agosto quando, per cause ancora non chiarite, la moto su cui viaggiava ha perso . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente sulla circumvallazione alla rotonda Grande Sud, Ivan muore dopo un mese di agonia

In questa notizia si parla di: incidente - circumvallazione

Grave incidente sulla circumvallazione esterna tra Arzano e Casavatore: impatto moto-auto

Incidente stradale sulla circumvallazione: due feriti

Incidente all’alba sulla circumvallazione esterna: grave un motociclista

Azzurra Tv Web - redazione giornalistica. . Incidente alla Circonvallazione, aperta una inchiesta sulla morte della 29enne - facebook.com Vai su Facebook

Incidente alla Circonvallazione, aperta una inchiesta sulla morte della 29enne https://ift.tt/PkXaLOw https://ift.tt/E64MSOL - X Vai su X

Autoarticolato intraversato lungo la rotonda di Castelfranco: si è rovesciato prendendo male la curva; Camion si ribalta alla rotonda: traffico in tilt sulla circonvallazione di Oderzo; Settimo San Pietro, schianto tra quattro auto: ci sono feriti.

Incidente a Maddaloni: auto sbanda e si ribalta, traffico in tilt alla rotonda - Un bruttissimo incidente si è verificato poco fa a Maddaloni, alla rotonda dei famosi “Giardinetti”, luogo di continui incidenti talvolta anche mortali. Scrive ilmattino.it

L’incidente alla rotonda dei polacchi. Riaperte le indagini per Alessandro - Alessandro Massa aveva 32 anni quando ha perso la vita in un incidente stradale alla rotonda dei polacchi, al confine tra Bologna e San Lazzaro, il 30 settembre del 2022, nello stesso tratto in cui, ... Segnala ilrestodelcarlino.it