Incidente sul lavoro | operaio cade in un' intercapedine e fa un volo di sei metri

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina intorno alle 11 in via delle Primule. Un operaio edile, impegnato insieme ad altri colleghi in lavori su corda, sarebbe caduto da circa sei metri finendo in un’intercapedine dopo che la griglia su cui era atterrato ha ceduto. L’uomo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

L’incidente sul lavoro è avvenuto a Valsolda, sulla Statale 340. Il 25enne è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso al CircoloLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/09/schiacciato-dal-furgone-nel-comasco-uomo-trasporto-dur - facebook.com Vai su Facebook

Ancora un grave $incidente sul lavoro. A $Marcianise , nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. $Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X

Incidente sul lavoro: operaio cade in un'intercapedine e fa un volo di sei metri; Nuovo infortunio ai cantieri navali: operaio cade da tre metri d’altezza. Il sindaco Fasan, «Fincantieri chiarisca le cause; Incidente sul lavoro a Chieri: operaio edile precipitato per quattro metri in un cantiere, trasportato in ospedale.

Quarto, operaio di edilizia acrobatica cade in un’intercapedine: soccorso del 118 con i vigili del fuoco - Dalle prime informazioni sembra che il lavoratore, che stava eseguendo un intervento con le corde, abbia messo i piedi su una grata che ha ceduto facendolo ... Si legge su ilsecoloxix.it

Lavoro mortale, ennesimo incidente: 69enne cade dal cestello di una gru e perde la vita a Torino - Ennesimo incidente sul posto di lavoro: un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino. Segnala affaritaliani.it