Incidente sul lavoro ad Eboli | operaio trasportato in ospedale
Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda della zona industriale di Eboli. L’uomo è stato schiacciato da un macchinario in movimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento locale. Il ferito è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - lavoro
Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»
Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina
Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale
L’incidente sul lavoro è avvenuto a Valsolda, sulla Statale 340. Il 25enne è stato soccorso in arresto cardiocircolatorio e portato in codice rosso al CircoloLEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2025/09/schiacciato-dal-furgone-nel-comasco-uomo-trasporto-dur - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un grave $incidente sul lavoro. A $Marcianise , nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. $Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X
Incidente sul lavoro ad Eboli: operaio trasportato in ospedale; Eboli, incidente sul lavoro: operaio ferito ricoverato in ospedale; Operaio ferito nel cantiere dell'alta velocità nel Salernitano.
Eboli, incidente sul lavoro: operaio ferito ricoverato in ospedale - Un operaio è stato schiacciato da un macchinario in movimento ed è rimasto gravemente ferito. Come scrive msn.com
Infortunio sul lavoro a Eboli, operaio schiacciato da un macchinario - Grave incidente sul lavoro a Eboli: un operaio di 37 anni è stato schiacciato da un macchinario. Si legge su infocilento.it