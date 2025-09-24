Incidente sul lavoro ad Eboli | operaio trasportato in ospedale

Salernotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda della zona industriale di Eboli. L’uomo è stato schiacciato da un macchinario in movimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento locale. Il ferito è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro

Davide Bortoletto, morto a 26 anni in un incidente: «Aveva fame di crescere, credeva nel suo lavoro: così giovane e già titolare di un'attività»

Incidente sul lavoro a Fiumicino, operaio muore in un’officina

Incidente sul lavoro in fabbrica, tecnico ferito gravemente: in ospedale

Incidente sul lavoro ad Eboli: operaio trasportato in ospedale; Eboli, incidente sul lavoro: operaio ferito ricoverato in ospedale; Operaio ferito nel cantiere dell'alta velocità nel Salernitano.

incidente lavoro eboli operaioEboli, incidente sul lavoro: operaio ferito ricoverato in ospedale - Un operaio è stato schiacciato da un macchinario in movimento ed è rimasto gravemente ferito. Come scrive msn.com

Infortunio sul lavoro a Eboli, operaio schiacciato da un macchinario - Grave incidente sul lavoro a Eboli: un operaio di 37 anni è stato schiacciato da un macchinario. Si legge su infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Lavoro Eboli Operaio