Incidente stradale per il collaboratore scolastico mentre va al lavoro il Tribunale riconosce il danno biologico e ottiene rendita vitalizia Ecco cosa hanno detto i giudici
Un collaboratore scolastico, impiegato presso una scuola della provincia di Bari, rimane coinvolto in un incidente stradale mentre, a bordo della sua autovettura privata, si reca al lavoro. A seguito del sinistro, l’uomo subisce gravi lesioni, che rendono necessario l’intervento chirurgico e numerose cure. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: incidente - stradale
Arezzo, incidente stradale a Faella: tre feriti. Attivato l’elisoccorso
Siena, incidente stradale: auto si ribalta su un fianco. Due feriti estratti dalle lamiere
Tragedia Diogo Jota, morto in un incidente stradale
Stiamo intervenendo con la squadra di Multedo per un incidente stradale sulla autostrada A10, fra Arenzano e Varazze. Il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo ed ha finito la sua corsa su di un fianco. L'autista è uscito autonomament - facebook.com Vai su Facebook
Tre morti sul lavoro in poche ore: incidenti in Sicilia, Campania e Toscana; Cade dalla finestra di un appartamento, morto un collaboratore scolastico a Cruillas; Diego e Lucia morti in via Esino, la Procura chiede il processo per il bidello.
La tragica morte di uno studente 18enne, un rider appena assunto. La dirigente scolastica: “La sua scomparsa ci lascia completamente attoniti” - Nicola Casucci, appena diciottenne, ha perso la vita ieri sera in un drammatico incidente stradale avvenuto ad Andria, all'incrocio tra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio. Come scrive orizzontescuola.it
Un 17enne muore una settimana dopo un incidente stradale - Un ragazzo di 17 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa a Torre del Greco. ansa.it scrive