Incidente stradale mortale mamma e figlio di 8 anni travolti da un’auto | è tragedia

Una passeggiata quotidiana si è trasformata in una tragedia irreparabile a Fiumicino. Nel tardo pomeriggio di ieri, una giovane donna di 34 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta da un'auto lungo via Redipuglia, nella zona di Isola Sacra. La vittima, S imona Bortoletto, stava camminando accanto al figlio di appena 8 anni, tenendolo per mano, quando il destino ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia. Madre e figlio si trovavano a poche centinaia di metri dall'abitazione, lungo il tratto che conduce allo slargo nei pressi di un noto ristorante.

