Incidente stradale in provincia di Catanzaro | tamponamento tra pullman con circa 100 studenti a bordo solo ferite lievi

La statale 106 nel territorio di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, è stata teatro di un tamponamento tra due autobus di linea che trasportavano complessivamente un centinaio di passeggeri. L'incidente, verificatosi nelle prime ore della mattinata, ha coinvolto prevalentemente studenti diretti verso gli istituti scolastici di Catanzaro per raggiungere le proprie aule. I due mezzi di trasporto pubblico viaggiavano nella medesima direzione quando si è verificato l'impatto, fortunatamente senza conseguenze fatali per nessuno dei passeggeri coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it