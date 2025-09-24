Incidente spaventoso tra due autobus a bordo centinaia di studenti | lo scontro terribile

Momenti di paura questa mattina sulla Statale 106, nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato un incidente tra due autobus. Uno dei mezzi trasportava un centinaio di studenti diretti verso le scuole del Catanzarese. Secondo le prime ricostruzioni, i due autobus viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento. L'impatto ha coinvolto principalmente il bus scolastico, che trasportava ragazzi delle scuole superiori. Diversi studenti hanno riportato ferite lievi, per lo più contusioni dovute all'urto.

Scontro tra due autobus a Catanzaro, feriti un centinaio di studenti e un autista - A bordo di uno degli autobus vi erano diversi studenti che si stavano recando a scuola. Scrive fanpage.it

Scontro tra due autobus sulla Statale 106 a Simeri Crichi, a bordo circa 100 passeggeri: tra loro alcuni feriti lievi – FOTO - Sul posto presenti tre ambulanze per l'assistenza sanitaria. Come scrive corrieredellacalabria.it