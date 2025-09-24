Incidente spaventoso tra due autobus a bordo centinaia di studenti | lo scontro terribile

Momenti di paura questa mattina sulla Statale 106, nel comune di Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, dove si è verificato un incidente tra due autobus. Uno dei mezzi trasportava un centinaio di studenti diretti verso le scuole del Catanzarese. Secondo le prime ricostruzioni, i due autobus viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un tamponamento. L’impatto ha coinvolto principalmente il bus scolastico, che trasportava ragazzi delle scuole superiori. Diversi studenti hanno riportato ferite lievi, per lo più contusioni dovute all’urto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

