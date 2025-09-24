Incidente spaventoso tra autobus a bordo centinaia di studenti

Un grave incidente stradale ha coinvolto due autobus. A bordo di uno dei mezzi viaggiavano circa 100 studenti, diretti verso le scuole della provincia. L’impatto, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha generato grande paura, ma fortunatamente le conseguenze si sono rivelate meno drammatiche di quanto inizialmente temuto. Leggi anche: Flotilla sotto attacco, esplosioni improvvise e gas: cos’è successo (VIDEO) L’incidente sulla Statale 106. L’incidente si è verificato lungo la Statale 106, nel comune di Simeri Crichi (Catanzaro). Secondo una prima ricostruzione, i due bus procedevano nella stessa direzione quando uno dei mezzi avrebbe tamponato l’altro. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Incidente spaventoso tra autobus, a bordo centinaia di studenti

In questa notizia si parla di: incidente - spaventoso

“Lo ha travolto in pieno”. Ha un malore per il caldo, dramma in Italia: l’incidente è spaventoso

Calcio sotto shock, incidente spaventoso: il campionissimo è morto così a soli 28 anni

Morte Diogo Jota, il video dopo lo spaventoso incidente

Alberto Di Folco è tornato a parlare sui suoi canali social dopo lo spaventoso incidente che ha caratterizzato la tappa finale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2025 tenutosi la scorsa domenica all'Autodromo del Mugello. Andrea Mattavelli - facebook.com Vai su Facebook

Spaventoso #incidente tra un #camioncino dei #rifiuti e un #tir a #Sassuolo: #ferito un 47enne - X Vai su X

Spaventoso incidente ad Avella, conducente autobus al Moscati; Autobus di linea sbanda e si ribalta nella scarpata, spaventoso incidente a Perugia; Spaventoso frontale tra un Suv e uno Ski Bus (FOTO): una ragazza di 24 anni elitrasportata in codice rosso all'ospedale. Feriti due uomini.

Catanzaro, scontro tra due autobus: coinvolti almeno 100 passeggeri, nessuno grave - Leggi su Sky TG24 l'articolo Catanzaro, scontro tra due autobus: coinvolti almeno 100 passeggeri, nessuno grave ... Scrive tg24.sky.it

Chi è la vittima dello spaventoso incidente mortale con l'auto nel burrone: lascia il marito e tre figli - Un terribile volo in un burrone dall’altezza di quaranta metri mentre era a bordo della propria auto non ha lasciato scampo alla donna alla guida. Come scrive corrierediarezzo.it