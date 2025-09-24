Incidente nel Milanese perde il controllo dell' auto e si schianta contro un palo | gravissimo

Lo schianto improvviso contro un palo, poi la corsa in ospedale in codice rosso.Un anziano di 79 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente sulla Varesina a Solaro nella tarda mattinata di mercoledì 24 settembre.L’incidenteTutto è accaduto poco dopo le 11.30, come riportato dall’agenzia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - milanese

Sergio Villa, il motociclista milanese morto in un incidente

Incidente auto-moto nel Milanese, centauro gravemente ferito: in codice rosso in ospedale

Maxi incidente nel Milanese: scontro tra tre auto e una moto, cinque persone ferite

Notizie dalla Lombardia Incidente mortale nel Milanese - facebook.com Vai su Facebook

#incidente possibili rallentamenti in corso Plebisciti, prossimità di Piolti De Bianchi. #polizialocalemilano #trafficalert #viabilità #zona3Milano #ComuneMilano - X Vai su X

Incidente nel Milanese, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un palo: gravissimo; Perde il controllo dell'auto sulla tangenziale Ovest, grave incidente ad Assago: coppia di svizzeri in fin di vita; Incidente a Zanica, perde il controllo della moto e cade sull’asfalto: morto 55enne.

Perde il controllo dell’auto in tangenziale a Brescia e si schianta: morta la 28enne Michela Righetto - Michela Righetto è deceduta il 21 settembre dopo essersi schiantata con l’auto in tangenziale a Brescia. Scrive fanpage.it

Tangenziale sud, perde il controllo dell’auto e si schianta contro il guardrail: morta 27enne bresciana - Tragedia a Brescia: il sinistro è avvenuto attorno alle 16 nel tratto compreso tra gli svincoli di San Zeno e Fornaci, in direzione Milano. Segnala msn.com