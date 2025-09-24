Incidente in Tangenziale a Bari | scontro tra auto e moto all' altezza del San Paolo

Baritoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato poco prima delle 8 sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita 6 per il San Paolo, in direzione nord. Lo scontro ha visto coinvolte un'auto e una moto. L'incidente ha provocato traffico e rallentamenti. Non si segnalano, al momento, persone ferite in modo grave. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - tangenziale

Traffico su Tangenziale di Napoli, lunghe code dove sono morti i due motociclisti: in corso rilievi sull’incidente

Incidente mortale sulla tangenziale, tutto in fiamme: muore giovanissima: “Terribile”

Incidente oggi in tangenziale a Modena, auto contro un albero, giovane muore carbonizzata

Incidente in Tangenziale a Bari: scontro tra auto e moto all'altezza del San Paolo; Incidente sulla Statale 16: scontro tra auto e bus a Poggiofranco; Scontro sulla Tangenziale: due feriti. Traffico bloccato verso sud.

incidente tangenziale bari scontroScontro frontale tra due auto in tangenziale a Varna - I due feriti (più grave una donna) sono stati portati in ospedale a Bressanone (foto VvFf Varna) ... Da altoadige.it

incidente tangenziale bari scontroBari, scontro tra auto e moto sul ponte Garibaldi: ferito un motociclista - Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 12,15 di oggi, lunedì 22 settembre, all’imbocco di ponte Garibaldi, lungo l’asse viario che collega il quartiere Japigia ... Lo riporta bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tangenziale Bari Scontro