Incidente in Tangenziale a Bari | scontro tra auto e moto all' altezza del San Paolo
Un incidente si è verificato poco prima delle 8 sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita 6 per il San Paolo, in direzione nord. Lo scontro ha visto coinvolte un'auto e una moto. L'incidente ha provocato traffico e rallentamenti. Non si segnalano, al momento, persone ferite in modo grave. 🔗 Leggi su Baritoday.it
