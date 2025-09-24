Incidente in Tangenziale a Bari | scontro tra auto e moto all' altezza del San Paolo

Un incidente si è verificato poco prima delle 8 sulla Tangenziale di Bari, all'altezza dell'uscita 6 per il San Paolo, in direzione nord. Lo scontro ha visto coinvolte un'auto e una moto. L'incidente ha provocato traffico e rallentamenti. Non si segnalano, al momento, persone ferite in modo grave. 🔗 Leggi su Baritoday.it