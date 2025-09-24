Incidente in moto a Ferragosto Ivan Mangusi muore a 30 anni dopo più di un mese in ospedale
Ivan Mangusi era rimasto ferito in un incidente stradale tra Giugliano e Qualiano, nella provincia di Napoli, lo scorso 15 agosto; nelle scorse ore, dopo oltre un mese, il suo cuore ha smesso di battere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Incidente in moto alla rotonda Grande Sud di Villaricca: morto il 30enne Ivan - Villaricca piange la perdita di Ivan Mangusi, trentenne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale la notte di Ferragosto. Lo riporta msn.com
Dolore a Villaricca per Ivan, fatale l'incidente la notte di Ferragosto - Ha lottato come un leone per un mese, ma le ferite riportate nell’incidente avvenuto la notte di Ferragosto sono state troppo gravi. Da internapoli.it