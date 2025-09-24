Incidente in autostrada a Ivrea | auto si schianta contro il guardrail un ferito
Un incidente si è verificato all'alba di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco all'altezza dello svincolo di Ivrea. Un'auto Audi A4 station wagon che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese è finita contro il guardrail sulla parte centrale della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
IVREA - Con l'auto contro il guardrail, incidente in autostrada: un ferito - FOTO - Lo schianto è avvenuto questa mattina, mercoledì 24 settembre 2025, poco dopo il casello di Ivrea, in direzione di Scarmagno. Da quotidianocanavese.it
A5, auto contro il guard-rail all’alba: automobilista ferito a Ivrea - All’alba di mercoledì 24 settembre, quando la luce filtra incerta e la pioggia lascia sull’asfalto un velo insidioso, un’ auto ha perso aderenza lungo l’A5 poco dopo il casello di Ivrea, in direzione ... giornalelavoce.it scrive