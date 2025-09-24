Incidente choc tra due pullman di studenti a bordo un centinaio di ragazzi

Un viaggio come tanti, una mattina che sembrava identica a tutte le altre. Poi, in un attimo, l’urlo, il caos, la paura negli occhi di chi si credeva al sicuro. Nessuno poteva aspettarsi quello che stava per accadere lungo la Statale 106, in Calabria. Mentre il sole si alzava timido su Simeri Crichi, provincia di Catanzaro, due autobus affollati viaggiavano nella stessa direzione. Tra i passeggeri, moltissimi studenti: chi con lo zaino sulle spalle, chi già intento a ridere coi compagni, chi – forse – ancora mezzo addormentato. Ma il destino aveva deciso di cambiare i loro piani. Attimi di terrore: il racconto dei presenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Incidente tra due pullman di studenti, a bordo un centinaio di ragazzi: stavano andando a scuola - Paura questa mattina lungo la Statale 106, nel territorio comunale di Simeri Crichi (Catanzaro), dove due pullman di linea si sono scontrati mentre procedevano nella stessa direzione. Si legge su msn.com

Scontro tra pullman sulla 106, ferite lievi per alcuni studenti - Il tamponamento tra i due mezzi è avvenuto a Simeri Crichi. Lo riporta rainews.it