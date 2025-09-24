Incidente ad Almese | uomo cade nel fiume soccorso e salvato
Un pensionato italiano di 72 anni è caduto nelle acque del fiume Messa mentre si trovava in piazza Martiri della Libertà ad Almese, paese in cui risiede, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025. È stato salvato da alcuni negozianti, intervenuti in prima battuta, e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - almese
VALSUSA, INCIDENTE IN AUTOSTRADA: AUTO SI RIBALTA DOPO LO SCONTRO https://www.valsusaoggi.it/valsusa-incidente-in-autostrada-auto-si-ribalta-dopo-lo-scontro/ - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sul lavoro a Brandizzo: operaio cade da un albero, trasportato al CTO di Torino; Auto finisce nel Po, un uomo e una donna morti annegati: nel filmato delle telecamere lui tenta di salvarsi aggrappandosi al finestrino; Tragedia ad Almese: ragazzo annega nella Goja del Pis, morto Tiziano Nourrice.
VALSUSA, TRAGEDIA SFIORATA: UOMO CADE NEL TORRENTE, SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO - Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre, un uomo è stato salvato dai vigili del fuoco di Almese: era finito in acqua, nel torrente Messa in centro paese, vicino a Piazza Martiri. Riporta valsusaoggi.it