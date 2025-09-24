Incidente ad Almese | uomo cade nel fiume soccorso e salvato

Un pensionato italiano di 72 anni è caduto nelle acque del fiume Messa mentre si trovava in piazza Martiri della Libertà ad Almese, paese in cui risiede, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025. È stato salvato da alcuni negozianti, intervenuti in prima battuta, e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it