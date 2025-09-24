Incidente A1 un ferito grave Chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Parma

Reggio Emilia, 24 settembre 2025 – Incidente stradale sulla A1, al Km 117 a Reggio Emilia. Coinvolto un camion che trasportava un bobcat: c’è un ferito grave che è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Parma. Sul posto i vigili del fuoco di Reggio Emilia, Parma e di Sant’Ilario. Alle ore 17:45 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano, il mezzo pesante si è intraversato disperdendo il carico e occupando parzialmente entrambe le carreggiate. Sul luogo dell'evento sono intervenuti oltre ai pompieri, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente A1, un ferito grave. Chiuso il tratto tra Terre di Canossa e Parma

In questa notizia si parla di: incidente - ferito

