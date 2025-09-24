Madone (Bergamo), 24 settembre 2025 – Tragedia a Madone, nella Bergamasca, nella serata di martedì 23 settembre: un motociclista di 29 anni, Kevin Colombo di Villa d’Adda, è morto in un incidente che ha visto coinvolta anche un’auto. È successo poco prima delle 20, su via Papa Giovanni XXIII, la principale direttrice che attraversa il paese, in una zona centrale della cittadina. Stando alle prima informazioni, il giovane stava viaggiando in direzione Bonate Sotto su una Kawasaki quando all’improvviso si è scontrato con un’Opel Corsa guidata da un 23enne: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Treviglio, ma sembra che l’auto – che proveniva dal senso opposto di marcia – stesse svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Madone, moto finisce contro un’auto: morto il 29enne Kevin Colombo