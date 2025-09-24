Incidente a Fiumicino | donna investita e uccisa da un automobilista

Incidente a Fiumicino dove una donna è stata investita e uccisa da un automobilista. Il dramma si è consumato intorno alle 22:00 di martedì 23 settembre.Incidente a Fiumicino: morta 35enneLa vittima, una 35enne, è stata travolta dal conducente di una Smart in via Redipuglia, all'Isola Sacra. La. 🔗 Leggi su Romatoday.it