Inchiesta rifiuti torna libero l’ex consigliere regionale Nicola Ferraro

Tempo di lettura: 2 minuti Torna libero Nicola Ferraro, l’imprenditore finito in carcere il 9 settembre scorso nell’ambito di un’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che lo ritiene al centro di una sistema di corruzione per l’assegnazione di appalti pubblici nel settore dei rifiuti. A deciderne la scarcerazione il tribunale del Riesame di Napoli, che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Napoli nei confronti di Ferraro (difeso da Mario Griffo e Giuseppe Stellato). L’imprenditore, ex consigliere regionale dell’Udeur, ha già scontato una pena per concorso esterno in camorra, con l’accusa di essere colluso con il clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

