Inchiesta Res Tauro il Pd | Il Comune di Gioia si costituisca parte civile nei processi di mafia

La Federazione metropolitana del Pd Reggio Calabria e il Circolo Pd di Gioia Tauro esprimono gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine per il duro colpo inferto alla cosca Piromalli con l’operazione "Res Tauro". "Ora è indispensabile – affermano in una nota – che le istituzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Inchiesta Res Tauro, il Pd: Il Comune di Gioia si costituisca parte civile nei processi di mafia; Ospedale Jazzolino, oggi l'iniziativa del Pd a sostegno della sanità pubblica · ilvibonese.it; Pd Vibo, espulsi dal partito i consiglieri comunali del nuovo gruppo ispirato da Alecci · ilvibonese.it.

inchiesta res tauro pdOperazione Res Tauro, il Pd: “Il Comune di Gioia Tauro si costituisca parte civile nei processi di mafia” - La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria e il Circolo Pd di Gioia Tauro intervengono dopo l’operazione Res Tauro, che ha assestato un duro colpo alla cosca Piromalli, es ... Da reggiotv.it

inchiesta res tauro pd‘Ndrangheta, blitz ‘Res Tauro’: chi è il boss Pino Piromalli - principale indagato nell'inchiesta 'Res Tauro' della Dda di Reggio Calabria, che oggi ha portato a 26 arresti per associazione mafiosa - Riporta msn.com

