Inchiesta Res Tauro il Pd | Il Comune di Gioia si costituisca parte civile nei processi di mafia
La Federazione metropolitana del Pd Reggio Calabria e il Circolo Pd di Gioia Tauro esprimono gratitudine alla magistratura e alle forze dell’ordine per il duro colpo inferto alla cosca Piromalli con l’operazione "Res Tauro". "Ora è indispensabile – affermano in una nota – che le istituzioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Operazione Res Tauro, il Pd: “Il Comune di Gioia Tauro si costituisca parte civile nei processi di mafia” - La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria e il Circolo Pd di Gioia Tauro intervengono dopo l’operazione Res Tauro, che ha assestato un duro colpo alla cosca Piromalli, es ... Da reggiotv.it
