Inchiesta Dos Des Avellino Prende Parte | Squarcio allarmante sul decadimento dell' etica pubblica e della pratica amministrativa
Le indagini che hanno coinvolto gli uffici della Provincia di Avellino e quelli che riguardano ancora una volta i concorsi pubblici riaprono uno squarcio allarmante sul decadimento dell'etica pubblica e della pratica amministrativa, sul dilagare di condotte illegali e del senso di impunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
