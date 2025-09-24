Inchiesta Dos Des Avellino Prende Parte | Squarcio allarmante sul decadimento dell' etica pubblica e della pratica amministrativa

Le indagini che hanno coinvolto gli uffici della Provincia di Avellino e quelli che riguardano ancora una volta i concorsi pubblici riaprono uno squarcio allarmante sul decadimento dell'etica pubblica e della pratica amministrativa, sul dilagare di condotte illegali e del senso di impunità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it