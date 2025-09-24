Inchiesta Dos Des | 95.000 euro sottovuoto tra Jaguar Mercedes e scuole in rovina
Novantacinquemila euro sottovuoto. A sentirlo sembra l’incipit di un romanzo giallo, e invece è cronaca: qualcuno che dovrebbe occuparsi delle scuole si diverte a trasformare contanti in opere d’arte domestica. Jaguar, Mercedes, cani fiuta-soldi. sembrano accessori di un film di Hollywood, ma qui. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - euro
Il tariffario delle tangenti nelle carte dell'inchiesta: «Solo una variante? Tremila euro»
Indagine aperta della Guardia di Finanza: Juve nei guai | Inchiesta su 700 milioni di euro
Inchiesta immobiliare Milano: trovati 120mila euro in contanti in una cassetta bancaria di Bezziccheri
Inchiesta “Res Tauro”: 26 in carcere, sequestri per oltre 7 milioni di euro #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook