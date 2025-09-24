Inchiesta appalti in Provincia | gli indagati respingono le accuse

Tempo di lettura: 2 minuti E' di circa 95 mila euro in contanti, custoditi in buste sottovuoto, l'importo scoperto i cani della Guardia di Finanza in casa di una dirigente della Provincia di Avellino, i ndagata per corruzione insieme ad altri due funzionari e a due imprenditori nell'ambito dell'indagine della procura di Avellino sull'affidamento dei lavori pubblici. I soldi, secondo gli inquirenti, sarebbero il frutto di ricompense ottenute dalla dirigente per l'assegnazione di lavori pubblici nel settore dell'edilizia scolastica in provincia di Avellino. L'operazione "Dos-Des", condotta dalla Procura di Avellino, è scattata ieri con la perquisizione degli uffici e delle abitazioni degli indagati.

In questa notizia si parla di: inchiesta - appalti

