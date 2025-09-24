Incendio in una casa a Borgone Susa due intossicati in ospedale
Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, all'interno di una villetta in via IV Novembre a Borgone Susa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Susa, Borgone e Torino Centrale, che hanno spento le fiamme, e i sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - casa
Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto
Divampa incendio in Catalogna: due morti e 20mila residenti confinati in casa. Bruciati 5mila ettari
Caldo estremo, scoppia un incendio spaventoso: ci sono morti, famiglie chiuse in casa
Cremella, incendio per vendetta: sette famiglie senza casa Il rogo di origine dolosa ha reso inagibile diversi appartamenti. L’obiettivo era spaventare una coppia, ma le conseguenze sono state ben più gravi. #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #Me - facebook.com Vai su Facebook
#Incendio partito da casa del vicino: chi paga i danni? - https://laleggepertutti.it/736196_incendio-partito-da-casa-del-vicino-chi-paga-i-danni… - - X Vai su X
Incendio in una casa a Borgone Susa, due intossicati in ospedale; Esplosione in una baita sulle montagne di Cesana Torinese, uomo ustionato e trasportato in ospedale; Incendio in una casa disabitata a San Giorio di Susa, nessun ferito.
INCENDIO IN VALSUSA: CASA IN FIAMME - Mercoledì 24 settembre a borgone di Susa in via IV novembre 12 è scoppiato l'incendio in una casa: le fiamme sono divampate dal piano cottura. valsusaoggi.it scrive