Incendio in una casa a Borgone Susa due intossicati in ospedale

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, all'interno di una villetta in via IV Novembre a Borgone Susa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Susa, Borgone e Torino Centrale, che hanno spento le fiamme, e i sanitari del 118 Azienda Zero.