Incendio in una casa a Borgone Susa due intossicati in ospedale

Torinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, all'interno di una villetta in via IV Novembre a Borgone Susa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Susa, Borgone e Torino Centrale, che hanno spento le fiamme, e i sanitari del 118 Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - casa

Ucciso a casa dell’amico e poi bruciato per coprire il delitto: l’incendio nella palazzina di Sesto

Divampa incendio in Catalogna: due morti e 20mila residenti confinati in casa. Bruciati 5mila ettari

Caldo estremo, scoppia un incendio spaventoso: ci sono morti, famiglie chiuse in casa

Incendio in una casa a Borgone Susa, due intossicati in ospedale; Esplosione in una baita sulle montagne di Cesana Torinese, uomo ustionato e trasportato in ospedale; Incendio in una casa disabitata a San Giorio di Susa, nessun ferito.

incendio casa borgone susaINCENDIO IN VALSUSA: CASA IN FIAMME - Mercoledì 24 settembre a borgone di Susa in via IV novembre 12 è scoppiato l'incendio in una casa: le fiamme sono divampate dal piano cottura. valsusaoggi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incendio Casa Borgone Susa