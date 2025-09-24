Incendio in un appartamento a Pianello

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di martedì 24 settembre per un incendio divampato al secondo piano di una palazzina in largo del Verme a Pianello. A prendere fuoco, per cause ancora da chiarire, alcuni mobili in un appartamento. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito o. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento

Incendio a Pomezia: divampano le fiamme in un appartamento

Paura a Ponsacco, incendio nel cuore della notte: a fuoco un appartamento

Incendio in un appartamento: scoppia il caos

Incendio in un appartamento a Pianello; Incendio in un appartamento a Pianello, intervengono i vigili del fuoco; Fumo dalla finestra di casa, il vicino dà l'allarme.

Cerca Video su questo argomento: Incendio Appartamento Pianello