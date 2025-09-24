Incendio in centro a Milano furgone prende fuoco | l' alta colonna di fumo visibile da lontano

Milanotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di panico nella mattina di mercoledì 24 settembre a Milano. Un furgoncino ha preso fuoco per strada, nei pressi di Porta Venezia, intorno alle 10.30.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di via Messina con due mezzi. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo in breve tempo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incendio - centro

