Incendio in centro a Milano furgone prende fuoco | l' alta colonna di fumo visibile da lontano

Attimi di panico nella mattina di mercoledì 24 settembre a Milano. Un furgoncino ha preso fuoco per strada, nei pressi di Porta Venezia, intorno alle 10.30.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di via Messina con due mezzi. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo in breve tempo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it