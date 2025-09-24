Incendio a Teano la Coldiretti chiede un incontro all' assessore regionale all' Agricoltura

La Coldiretti continua ad essere preoccupata per i danni all'agricoltura nella zona circostante il luogo in cui si è sviluppato oltre un mese fa il rogo a Teano. I danni da diossina sono ancora tutti da valutare e la Coldiretti Caserta chiede un incontro urgente all’assessore all’Agricoltura. 🔗 Leggi su Casertanews.it

