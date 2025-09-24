Incendio a Rovato il giorno dopo | 8 famiglie senza casa chiusi 5 negozi

Otto appartamenti dichiarati inagibili, e altrettante famiglie senza casa: 5 negozi e attività commerciali danneggiati e per questo motivo chiusi. È il bilancio del pauroso incendio divampato lunedì mattina a Rovato, in uno stabile di Via XXV Aprile che (così pare) nel piano seminterrato ospitava. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

