Incendio a Rovato il giorno dopo | 8 famiglie senza casa chiusi 5 negozi
Otto appartamenti dichiarati inagibili, e altrettante famiglie senza casa: 5 negozi e attività commerciali danneggiati e per questo motivo chiusi. È il bilancio del pauroso incendio divampato lunedì mattina a Rovato, in uno stabile di Via XXV Aprile che (così pare) nel piano seminterrato ospitava. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - rovato
Scoppia un incendio in un magazzino di pneumatici a Rovato, il sindaco ai cittadini: “Non state all’aperto”
Incendio a Rovato vicino Brescia, a fuoco magazzino di pneumatici: ordinanza del Comune per la salute pubblica
Vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia al lavoro in tutta la Lombardia per i danni del maltempo e a Rovato per un devastante incendio. - facebook.com Vai su Facebook
#Incendio a #Rovato (Bs), prelevato il primo filtro del campionatore ad alto volume. Vai alla notizia https://arpalombardia.it/agenda/notizie/2025/incendio-a-rovato-bs-prelevato-il-primo-filtro-del-campionatore-ad-alto-volume/… - X Vai su X
Incendio a Rovato, il giorno dopo: 8 famiglie senza casa, chiusi 5 negozi; Domato l’incendio a Rovato: 8 famiglie fuori casa e attività chiuse; Incendio a Rovato: riaprono le scuole ma restano «pesanti» limitazioni alla viabilità.
Domato l’incendio a Rovato: 8 famiglie fuori casa e attività chiuse - Oggi riaprono le scuole, ma ci saranno ancora disagi sulla viabilità ... Lo riporta giornaledibrescia.it
L’incendio a Rovato è un caso di «flashover»: che cosa vuol dire - Detto anche «incendio generalizzato», si verifica in un ambiente chiuso quando tutti i materiali combustibili prendono fuoco simultaneamente dopo un focolaio iniziale, rendendo il rogo altamente distr ... Si legge su giornaledibrescia.it