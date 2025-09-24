Incendio a Brindisi in fiamme tre auto e due depositi abbandonati
Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle16.30, quando un vasto incendio è divampato in contrada Lobia, zona Mitrano, a Brindisi. Le fiamme hanno avvolto tre auto e due locali adibiti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: incendio - brindisi
Ennesimo incendio di auto nella notte in Puglia: vettura in fiamme a Brindisi
Un incendio è divampato poco dopo le 3:00 della notte scorsa ad Oria, in provincia di Brindisi, ed ha distrutto l'auto del sindaco Cosimo Ferretti. Il mezzo, una Volkswagen Tiguan, era parcheggiato a pochi metri dall'abitazione del primo cittadino. - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi, incendio in un appartamento: uomo soccorso dai Vigili del Fuoco - X Vai su X
A fuoco tre auto: fumo negli appartamenti, poliziotti evacuano palazzo. Cinque intossicati; Ennesimo incendio di auto nella notte in Puglia: vettura in fiamme a Brindisi; Brindisi, tre auto in fiamme nella notte: evacuata una palazzina, soccorsi dei residenti intossicati.
Auto in fiamme al centro commerciale, panico e fuggi fuggi per raggiungere il parcheggio - Auto in fiamme questa mattina nel centro commerciale Le Colonne a Brindisi, lungo la superstrada per Taranto. Segnala quotidianodipuglia.it
Brindisi, incendio in un appartamento: uomo soccorso dai Vigili del Fuoco - Attimi di paura nella notte in via Benvenuto Cellini a Brindisi, dove un incendio ha interessato un appartamento all’interno di uno stabile. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it