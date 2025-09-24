incendio a brindisi in fiamme tre auto e due depositi abbandonati

Paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle16.30, quando un vasto incendio è divampato in contrada Lobia, zona Mitrano, a Brindisi. Le fiamme hanno avvolto tre auto e due locali adibiti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

