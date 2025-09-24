Inaugurazione dello stadio Una vera parata di stelle per celebrare l’atteso evento

Lanazione.it | 24 set 2025

Un red carpet di stelle dello sport, di campioni intramontabili, con tanto di serata in pompa magna e madrina. Grandi ospiti alla cerimonia di inaugurazione de nuovo Stadio dei Pini, in programma stasera a partire dalle 19,30. A poche ore dall’apertura dei cancelli vengono ufficialmente svelati i nomi dei protagonisti di un evento atteso da tutti i viareggini. Insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all’amministrazione comunale, ci saranno Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessio Tacchinardi, Ciro Ferrara, Eraldo Pecci, Luciano Chiarugi, Luca Cecconi, Roberto Pruzzo, Luciano Spalletti, Stefano Mei, Vitaliano Bonuccelli, Alberto Reccolani, Massimiliano Maddaloni, Greta Adami, Paolo Fornaciari, Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, Veronica Angeloni, Alessandro Petacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

