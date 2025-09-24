Il calendario e i biglietti dello spettacolo In viaggio con gli Inti Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni. Un’altra avventura, incroci e incontri, storie che si intrecciano ancora una volta per crearne di nuove: è lo spettacolo In viaggio con gli Inti Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni che vede protagonisti i fratelli Jorge e Marcelo Coulon dello storico gruppo cileno, il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna. La tournée debutterà il 5 novembre dal TEN (Teatro Eliseo Nuoro) di Nuoro e proseguirà nei principali teatri italiani. I biglietti sono disponibili in prevendita online, nei punti vendita autorizzati e nei botteghini dei teatri. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - In viaggio con gli Inti Illimani, il calendario del nuovo tour italiano della band