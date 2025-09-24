In sostegno alla Global Sumud Flotilla | presidio sulle scalinate del teatro Cilea
Mercoledì 24 settembre, dalle ore 18:30, sulle scalinate del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, si terrà un presidio urgente convocato a seguito del nuovo attacco compiuto da Israele nella notte contro la Global Sumud Flotilla in acque internazionali.La Flotilla, composta da imbarcazioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: sostegno - global
La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla
A Napoli manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla: “Popolo palestinese ormai disintegrato” – Video
Enrico Galiano, l'appello a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Peggiore di non agire, fare finta di non aver sentito»
Meltemi Editore. . Grazie a Marco Monfredini per aver deciso di unire la sua voce a sostegno di Gaza e della Global Sumud Flotilla. #Gaza #palestina #globalsumudflotilla - facebook.com Vai su Facebook
Scontri a #Milano, presso la Stazione Centrale, nel corso della manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza e della Global Sumud Flotilla. A Marghera intanto la polizia ha aperto gli idranti sui manifestanti. A Bologna il corteo ha bloccato l'Autostrada. - X Vai su X
L'Italia invia una fregata in supporto della Global Sumud Flotilla. Crosetto: «Garantiamo assistenza ai nostri concittadini; Gaza, Sumud Flotilla sotto attacco: droni sulle barche di Italia, Uk e Polonia. Usb annuncia nuovo sciopero generale senza preavviso, news in diretta; In 350 a piazza in sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione palestinese.
Genova, corteo e assemblea pubblica a sostegno di Gaza - La mobilitazione davanti alla Prefettura dopo l'attacco alla Global Sumud Flotilla. rainews.it scrive
Global Sumud Flotilla, cosa dice il diritto del mare sull’assedio di Gaza - Gli attacchi con i droni definiscono una situazione complessa per la Global Sumud Flotilla nell’immediato, ma soprattutto aprono diversi scenari che potrebbero prendere forma in seguito. Lo riporta ilfattoquotidiano.it