In scadenza le autorizzazioni per i parklet dei locali Sola M5s | Vanno prorogate fino al 2027
Scadranno il 31 ottobre le autorizzazioni per i parklet apparsi in città quando c’è stata l’emergenza covid e poi rimasti. Sul loro futuro, ad oggi, lamenta il consigliere comunale M5s Paolo Sola che è anche presidente della commissione Controllo e garanzia, non ci sarebbero certezze anche per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: scadenza - autorizzazioni
I lavori si sono conclusi nei giorni scorsi, con largo anticipo rispetto alla scadenza fissata dal PNRR per il 30 marzo 2026. Ora si apre la fase delle autorizzazioni e dell’accreditamento. - facebook.com Vai su Facebook
In scadenza le autorizzazioni per i parklet dei locali, Sola (M5s): Vanno prorogate fino al 2027; Serve una regolamentazione definitiva sui parklet, piattaforme esterne ai locali: chiarisce Sola (M5S); Bari, vietati i tavolini. Lo sfogo del proprietario di un locale: «Persi 600mila euro».
Parklet, c'è la proroga: ok dal Comune per le pedane fino al 31 dicembre. I dubbi dei commercianti - Tutti i parklet, le pedane in legno dove posizionare tavolini e sedie dei locali sulla carreggiata, occupando uno o due posti auto, e le autorizzazioni temporanee di suolo pubblico concesse con ... Scrive quotidianodipuglia.it
Parklet, la spuntano gli esercenti: dal Comune c’è il sì alla proroga - La questione dei parklet, le pedane provvisorie da 5x2 allestite all’esterno di bar e ristoranti che non possono chiedere l’uso di spazi all’aperto su suolo pubblico, si avvia a una conclusione ... Secondo quotidianodipuglia.it