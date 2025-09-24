In ripartenza oltre la scena il laboratorio teatrale a cura della compagnia Drammadilli

Un percorso di crescita personale attraverso l'arte teatrale. Ricominica il primo ottobre il nuovo Laboratorio Teatro Adulti Base dei Drammadilli APS, un'esperienza formativa innovativa nel panorama teatrale friulano che promette di trasformare non solo le competenze artistiche dei partecipanti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

